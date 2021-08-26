Закрывайте окна и берегите маленьких детей: в Киеве фиксируют высокие показатели загрязнения воздуха

Опасный воздух в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро среды, 25 августа, индекс качества воздуха в Киева составлял 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге, согласно данным портала Iqair.

Эксперт советует жителям столицы носить респираторы, закрывать окна и серьезно обезопасить маленьких детей.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют носить респираторы, а находясь в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок в комментарии УНИАН рассказала, что основная концентрация загрязняющих веществ в городе находится на высоте 1 метра от поверхности, а значит, необходимо максимально обеспечить безопасность своих детей.

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"Маленькие дети они особенно подвержены опасности астмы. Идеально поменьше присутствовать на открытом воздухе. Главная опасность таких дней – вредные вещества накапливаются, а также это может спровоцировать обострение существующих хронических заболеваний или вызвать новые", - сказала она.

Цыганок считает, что граждане и активисты должны поднимать вопрос о проблеме качество воздуха, связанную с транспортом, а не только говорить о загрязнения со стороны промышленности.

"Очень часто вокруг проблем промышленности и определенных субъектов хозяйствования очень много внимание, хотя там модернизация движется гораздо быстро. Сложнее дело обстоит с городами, где власть реагирует на запрос жителей. Пока запрос жителей будет акцентирован на дорогах и объектах строительства, и только в конце будет вопрос уровня чистоты воздуха и природных ресурсов, то проблемы будут решаться точечно", - считает она.

Эколог прогнозирует, что в Киеве ситуация с плохим качеством воздуха будет усугубляться, поэтому необходимо ограничивать количество передвижных средств и срок их эксплуатации.

"Всегда гораздо проще составить топ-антирейтинга и найти виноватых в государстве, либо среди представителей бизнеса. Гораздо сложнее общественности признать, что они сами являются частью этой проблемы. Кроме того, когда нет виноватого, то гораздо сложнее на этой теме заработать какие-то дивиденды, поскольку вопрос манипуляций здесь тоже присутствует", - сказала она.

Цыганок добавила, что часто вниманием общественности окружены большие, открытые международные холдинги и гораздо меньше поднимается вопрос ответственности власти в конкретных городах.