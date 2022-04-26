Запад не сдаст Украину: эксперт назвал условие победы в войне с РФ

Андрей Илларионов / УНІАН

Для США, стран НАТО и Запада в целом вариант поражения Украины в войне против России является недопустимым, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов, в этой связи западная помощь украинской стороне не ослабнет.

"Поэтому, несмотря на то, какие представления у них были два месяца назад, перед началом войны, сейчас они не могут себе этого позволить и будут оказывать помощь Украине", - отметил эксперт.

Вместе с тем он уверен в том, что объемы западной помощи Украине должны быть больше.

"Тем не менее позволить России одержать военную победу в Украине сегодняшний Запад не может", - добавил Илларионов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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