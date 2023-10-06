УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

Дмитрий Видоменко
6 октября 2023, 11:26 обновлено 6 октября, 11:27
В отопительный сезон 23/24 Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым – то есть меньшими резервными генерирующими мощностями.
Батарея, отопительный сезон
В отопительный сезон 23/24 в Украине энергообъекты будут защищены лучше, чем раньше - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В отопительный сезон 2023/2024 года Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с сезоном 2022/2023 – то есть с меньшими резервными генерирующими мощностями. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на экспертов.

По их словам, в частности, Запорожская АЭС продолжает находиться под временной оккупацией, Каховская ГЭС разрушена русскими оккупантами, а часть генерирующих мощностей пока не восстановлена после российских атак.

Впрочем, как говорит старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников, энергообъекты теперь защищены лучше, чем ранее. А ресурсоснабжающие компании готовы к проведению экстренных ремонтных работ.

видео дня

"Возможности импорта электроэнергии также значительно возросли. Часть потребителей стала более энергонезависимой за счет оснащенности генераторами и аккумуляторами. Правительство констатирует, что более 80% тепловой генерации, гидроэнергетики и подстанций уже отремонтировано, и к началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы", – сказал он.

По заявлениям "Укрэнерго", компания выполнила около 90% восстановительных работ в своей сетевой инфраструктуре, напомнил Серебренников.

В частности, он отметил:

  • было проведено восстановление части поврежденных энергетических объектов;
  • были созданы специальные инженерные системы для обеспечения физической защиты критических энергообъектов от ударов дронов и ракет;
  • накоплено некоторое количество запчастей и материалы, необходимых для проведения экстренных ремонтных работ поврежденных объектов.

"Также восстанавливались поврежденные ТЭЦ для обеспечения граждан электроэнергией и теплом. Хотя и очень точечно, были созданы отдельные газотурбинные установки малой мощности местного значения для производства электроэнергии в небольших городах или районах городов", – подытожил Серебренников.

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Кроме того, ей информация, что отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
отопление тарифы на отопление
Реклама

Главное за день

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

11:22 Украина
"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:54 Украина
Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

Реклама
08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

05:30

"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

Реклама
05:00

Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

04:20

Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

03:30

Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

02:46

Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

02:16

"Стадо баранов идёт на скотобойню": Свитан оценил шансы того, что армия РФ свергнет Путина

02:00

Найдите девушку среди фламинго за 8 секунд: это головоломка вскружит вам голову

01:40

"Критический момент" в помощи от Запада: эксперт объяснил, что это означает для Украины

05 октября, четверг
23:21

Убита вся семья перезахороненного военного: в Грозе увеличилось количество погибшихФото

22:31

Подорвали себя ручными гранатами: Путин выдал нелепый бред о гибели Пригожина

22:27

Скандал с поставками оружия: президент Словакии "дала заднюю"

22:17

"Она невероятная": молодой баскетболист впервые заговорил про роман с Шакирой

22:17

"От брата остались только ноги": мужчина в Грозе потерял маму, брата и невесткуФото

22:04

Киев выполнил все необходимые работы, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя - Кличко

21:25

Жена Брюса Уиллиса рассказала, понимает ли тот, что неизлечимо болен

21:21

Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую

21:19

Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

21:03

Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

21:03

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

20:47

Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

20:32

Favbet поддержал создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

Реклама
20:13

Какой сегодня праздник 6 октября: кого нужно поздравить в этот день

20:11

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваныФото

19:43

Мобилизация: адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки

19:39

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:29

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:18

Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

19:10

Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

19:10

У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крымумнение

19:01

Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:43

Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять