Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

В отопительный сезон 23/24 Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым – то есть меньшими резервными генерирующими мощностями.

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В отопительный сезон 23/24 в Украине энергообъекты будут защищены лучше, чем раньше - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В отопительный сезон 2023/2024 года Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с сезоном 2022/2023 – то есть с меньшими резервными генерирующими мощностями. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на экспертов.

По их словам, в частности, Запорожская АЭС продолжает находиться под временной оккупацией, Каховская ГЭС разрушена русскими оккупантами, а часть генерирующих мощностей пока не восстановлена после российских атак.

Впрочем, как говорит старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников, энергообъекты теперь защищены лучше, чем ранее. А ресурсоснабжающие компании готовы к проведению экстренных ремонтных работ.

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"Возможности импорта электроэнергии также значительно возросли. Часть потребителей стала более энергонезависимой за счет оснащенности генераторами и аккумуляторами. Правительство констатирует, что более 80% тепловой генерации, гидроэнергетики и подстанций уже отремонтировано, и к началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы", – сказал он.

По заявлениям "Укрэнерго", компания выполнила около 90% восстановительных работ в своей сетевой инфраструктуре, напомнил Серебренников.

В частности, он отметил:

было проведено восстановление части поврежденных энергетических объектов;

были созданы специальные инженерные системы для обеспечения физической защиты критических энергообъектов от ударов дронов и ракет;

накоплено некоторое количество запчастей и материалы, необходимых для проведения экстренных ремонтных работ поврежденных объектов.

"Также восстанавливались поврежденные ТЭЦ для обеспечения граждан электроэнергией и теплом. Хотя и очень точечно, были созданы отдельные газотурбинные установки малой мощности местного значения для производства электроэнергии в небольших городах или районах городов", – подытожил Серебренников.

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Кроме того, ей информация, что отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

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