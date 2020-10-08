Запрет отрицания российской агрессии на ТВ: в Раде появился новый законопроект

Запрет отрицания российской агрессии на ТВ / УНИАН

В Верховной Раде IX созыва зарегистрировали законопроект №4188 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании"" относительно противодействия информационной войне.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Его инициатором выступил народный депутат из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Олег Дунда.

Согласно документу, телерадиокомпаниям предлагается запретить высказывания, в которых содержатся отрицание факта военной агрессии России и оккупации ею частей территории Украины.

Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиокомпании в случае нарушения данной нормы.

Кроме того, в документе указано ‒ в случае, если нарушения не были устранены на протяжении месяца после наложения штрафа, то Нацсовет может повторно применить санкции либо обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиокомпании либо провайдера.

Согласно документу ‒ если высказывания, которые содержат отрицание факта российской военной агрессии против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи либо содержались в выступлениях/репликах лица, которое не является работником телерадиокомпании, то она не несет ответственности за эти нарушения.

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