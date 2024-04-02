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Запустят до 500 "Томагавков": каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине

Анна Ярославская
2 апреля 2024, 12:36
Если Кремль решится на применение ядерного оружие, то ЧФ РФ и группировка оккупантов на территории Украины исчезнут.
Виктор Ягун, ракета Томогавк
Виктор Ягун сказал, что будет, если РФ применит ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, Википедия, МО рф

Если Россия использует тактическое ядерное оружие на территории Украины, то западный мир продемонстрирует решительную реакцию. Ответ НАТО будет дистанционным. Об этом заявил в интервью Главреду бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

По его словам, Соединенные Штаты уже предупредили Россию, что в случае применения оккупантами ядерного оружия РФ получит ответ в виде запуска до 500 "Томагавков". Именно поэтому в Средиземном море на ротационной основе находится американская авианосная группа.

"Американцы могут использовать воздушное пространство стран НАТО, после чего Черноморский флот и группировка российских войск на территории Украины могут одновременно исчезнуть. Таким будет ответ на ядерный удар по Украине, который Россия наверняка должна была бы нанести 24 февраля 2022 года, но не решилась это сделать", - сказал Ягун.

Что такое "Томогавк"

"Томагавк" — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет (КР) большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования, пишет Википедия.

Ракета совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента её принятия на вооружение в 1983 году.

Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла 1,45 млн долларов США.

Также он считает, что если Россия пойдет на применение тактического ядерного оружия в Украине, ситуация для нее серьезно изменится. Поддержки со стороны Китая или Индии уже не будет.

"Кроме того, россияне не смогут оправдать использование ядерной страной тактического ядерного оружия против неядерного государства. Они не смогут сказать, мол, было нападение на территории, которые они записали в свою конституцию. Это абсурд. Мы тоже можем в свою Конституцию внести Белгород и Кубань, но этого не делаем", - добавил он.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу применения тактического ядерного оружия:

Ядерные угрозы Кремля

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ "готова к ядерной войне".

"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", - заявил он.

На угрозы хозяина Кремля отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что президент США Джо Байден знает о новых заявлениях Путина о возможности применения ядерного оружия. Однако в США не видят причин для изменения ядерной стратегии США.

В Белом доме отметили, что подобной риторикой Путин пытается шантажировать страны Запада.

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