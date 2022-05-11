Парочка "волонтеров" облапошила украинцев на два миллиона гривен: купили себе машины

Мужчины присвоили деньги, которые собрали для ВСУ / Офис генерального прокурора

В Тернопольской области двое мужчин решили подзаработать на войне. Они собирали деньги на покупку автомобиля для ВСУ, а приобрели себе. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мужчины начали сбор денег еще в начале войны. Они постоянно публиковали в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

Однако впоследствии оказалось, что эти видео были фейком. На собранные средства псевдоволонтеры приобрели автомобили для себя.

"За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли автомобили, мобильные телефоны, а также более 200 тыс. грн, 37 тыс. долл, более 2 тыс. фунтов и почти 7 тыс. евро.

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Сейчас "волонтеров" задержали, их подозревают в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения. Правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Как наживаются во время войны преступники

Напомним, 27-летний житель Киевской области, который переехал в Ужгород, организовал мошенническую схему, благодаря чему наживался на вынужденных переселенцах, которые искали временное жилье. Злоумышленник размещал объявления о сдаче жилья, просил предоплату и исчезал сразу после того, как получал деньги.

Среди пострадавших от мошенника были и семьи с маленькими детьми. Поверив мужчине, они ночью приехали на указанное место, но там оказалось кладбище.

С начала войны в Украине активизировались и мародеры. Одни из таких ограбили подбитый украинский истреблявший"МиГ-29", пилот которого пожертвовал собой и направил его в лес, чтобы спасти местных жителей. Пятеро селян украли из украинского истребителя боекомплект, средства управления самолетом, а также забрали табельный пистолет пилота.

Но крупнейшими преступниками являются российские военные, которые только за один день отправили своим родственникам более 2-х тонн вещей, награбленных в Украине.

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