"А что это на столбе?": бурят-оккупант пытался украсть интернет, чтобы "отвезти его домой"

Бурят-оккупант пытался украсть интернет, чтобы "отвезти домой" / скриншот

В одном из временно оккупированных сел на Херсонщине опозорились военные РФ. Судя по всему, они не знали, как работает интернет.

Один захватчик хотел "украсть" это благо цивилизации и отвезти домой, для чего даже полез на столб, рассказал журналист Михаил Ткач.

О произошедшем ему рассказал украинец, которому удалось выехать из села на подконтрольную Киеву территорию.

По его словам, речь идет об оккупанте-буряте. Между ним и жителем села состоялся такой диалог:

– А что это на столбе?

– Интернет.

(Полез снимать).

– Зачем тебе?

– Домой отвезу интернет.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом. Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы.

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