"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупанта

За утрату оружия недотепу-оккупанта сперва отправили копать окопы. Но потом выяснилось, что просто так за провинность он не отделается.
Оккупанты-чеченцы из отрядов, верных тамошнему диктатору Рамзану Кадырову настолько погрузились в пучину мародерства, что воруют даже у других российских агрессоров. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить сотрудникам СБУ.
Один из оккупантов, который сейчас находится в одном из временно оккупированных районов Херсонской области, жалуется своему другу, что кадыровцы украли у него пистолет.
"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, черт побери. Он, пока молился, пистолет Макарова подрезал, к такой матери! Прыгнули они в тачку и смылись", — рассказывает захватчик.
Растяпе-оккупанту офицеры отдали два дня на поиски пистолета.
"А если не найду, меня, блин, завалят! И спишут ‒ мол, пропал", – сказал он.
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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.
"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он
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