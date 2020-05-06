Названа зарплата Зеленского за год президентства

Глава государства исправно уплатил налоги и сборы.
Президент Украины Владимир Зеленский за время работы главой украинского государства получил 320 тысяч гривен заработной платы.
Как сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос 24 канала, зарплата гаранта высчитывается по стандартной схеме.
Уточняется, что доход президента состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. С мая 2019 года по апрель 2020 года президент заработал 320 727 гривен 27 копеек.
По данным управления, с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 гривны 82 копейки налогов и сборов.
"Чистая" зарплата президента составила 22 540 гривен в месяц. Премии и надбавки Зеленский не получает, поскольку они не предусмотрены законом.
Как ранее сообщалось, главный врач Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко по причине проблем с финансированием объявил голодовку.
Напомним, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.