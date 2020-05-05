"Умножайте на 20": украинский врач рассказал о зарплате медиков в Италии

Врач перенимал опыт в Италии во время пандемии / Фото: Facebook/Николай Рыхлицкий

Врач-анестезиолог, реаниматолог из Черновицкой области Николай Рихлицкий, который провел три недели в Италии в разгар пандемии коронавируса, рассказал о гигантской разнице, которая существует между украинской и итальянской системами медицины.

"У нас медсестра работает по 3-4 тыс. грн в месяц как в условиях пандемии, так и без пандемии. Это минимум шесть часов на ногах, а то и восемь или 12. Человек не производит каких-либо своих физиологических потребностей, не ест, не пьет, она варится сама в себе, потому что очень жарко, задыхается, при этом еще и работает. Как я ее могу удержать или жаловаться на плохое выполнение обязанностей? По зарплатам в Италии, то умножьте украинскую зарплату на 20 и получите сумму, которую получают медработники в Италии. Медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог - 40-80 евро за час", - сказал он в комментарии Главкому.

По словам анестезиолога, в Италии очень серьезно относятся к защите медработников, материальной базе и финансированию больниц.

В качестве общей черты Рихлицкий отметил практически одинаковый протокол, по которому Украина и Италия лечат инфицированных коронавирусом, однако эффективность используемых препаратов пока не доказана.

/ Фото: Facebook/Николай Рыхлицкий

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.