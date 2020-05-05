УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Умножайте на 20": украинский врач рассказал о зарплате медиков в Италии

5 мая 2020, 21:48

Медик отмечает, что между доходами разверзлась настоящая пропасть.

Врач перенимал опыт в Италии во время пандемии / Фото: Facebook/Николай Рыхлицкий

Врач-анестезиолог, реаниматолог из Черновицкой области Николай Рихлицкий, который провел три недели в Италии в разгар пандемии коронавируса, рассказал о гигантской разнице, которая существует между украинской и итальянской системами медицины.

"У нас медсестра работает по 3-4 тыс. грн в месяц как в условиях пандемии, так и без пандемии. Это минимум шесть часов на ногах, а то и восемь или 12. Человек не производит каких-либо своих физиологических потребностей, не ест, не пьет, она варится сама в себе, потому что очень жарко, задыхается, при этом еще и работает. Как я ее могу удержать или жаловаться на плохое выполнение обязанностей? По зарплатам в Италии, то умножьте украинскую зарплату на 20 и получите сумму, которую получают медработники в Италии. Медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог - 40-80 евро за час", - сказал он в комментарии Главкому.

По словам анестезиолога, в Италии очень серьезно относятся к защите медработников, материальной базе и финансированию больниц.

В качестве общей черты Рихлицкий отметил практически одинаковый протокол, по которому Украина и Италия лечат инфицированных коронавирусом, однако эффективность используемых препаратов пока не доказана.

/ Фото: Facebook/Николай Рыхлицкий

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.

новости Украины Новости Италии медицина зарплата врачи
Сейчас вы просматриваете новость ««Умножайте на 20»: украинский врач рассказал о зарплате медиков в Италии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:38
В Глухове главврач больницы объявил голодовку
22:18
В Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в Украине
22:10
Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото Фото
21:48
"Умножайте на 20": украинский врач рассказал о зарплате медиков в Италии
21:33
В Минздраве рассказали, в каких больницах будут тестировать лекарство от Covid-19
21:03
Новость для учеников: в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой
20:35
"Поиздевались свои же мужчины": знакомая рассказала об убийстве девочки под Харьковом
20:35
В России оценили, остановят ли санкции США Академик Черский и Северный поток-2
20:22
В Украине нашли район без коронавируса: медики уехали изучать феномен
19:53
Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий
19:49
Что полезно для теленка – не подходит для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
19:47
Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции
19:35
Экс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна
19:29
Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото Фото
19:22
День Киева 2020: у Кличко решили, как будут праздновать в карантин Видео
18:53
Трамп пообещал миру правду о происхождении коронавируса Видео
18:52
Как влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответ
18:45
В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление Фото
18:44
Салон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантину
18:35
Заграница поможет: стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса
18:12
Рейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУ
17:50
Ветер любви 30 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
17:40
"Пришла домой, а через час вышла с головой": под Харьковом простились с 13-летней Кристиной
17:39
Пора домой: в Генпрокуратуре "раскручивают" экстрадицию Януковича
17:11
В Украине хотят отменить льготы для населения по электроэнергии
17:00
Ветер любви 29 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
16:56
Избивали и душили: в Донецкой области копы зверски пытали парня
16:28
Трубы горели: в Кривом Рогу подростки разгромили магазин из-за алкоголя
16:18
Массовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал сроки
16:15
Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом
15:59
В Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине
15:50
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдавала
15:32
Украина резко возобновила поставки бензина из России
15:20
Отрава для Ковида: Индия передала Украине лекарство от коронавируса Видео
15:10
Выйдем на протесты: ультрас Динамо решили "вписаться" за активиста Стерненко
14:57
Драка за храм: на Буковине схлестнулись сторонники ПЦУ и УПЦ МП, есть раненые
14:41
Карантин в Киеве: Кличко рассказал, что будет с массовыми акциями 8 и 9 мая
14:36
В РФ медик предложил пересаживать кал ради борьбы с коронавирусом Видео
14:30
Футболисту Карпат пообещали взбучку за Ленина, бабушку и СССР
14:26
Коронавирус напал в декабре: в ВОЗ сделали неожиданное заявление о Ковиде Видео
14:19
Коронавирус уничтожил Дом-2 по-английски - Остров Любви
14:00
СМИ узнали, как Укрзализныця начнет запускать ж/д перевозки после карантина
13:56
Как и когда в Украине откроют метро: Шмыгаль раскрыл детали
13:32
Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять Видео
13:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
13:12
Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
13:11
"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение
12:41
"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
12:30
В Шереметьево погибли 40 человек: названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять