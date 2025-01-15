"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

Сергей Марченко выразил убеждение, что банковскую тайну для налоговиков отменят в рамках евроинтеграции.

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Марченко призвал отменить банковскую тайну / коллаж: Главред, фото: dpchas.com.ua, facebook.com/sergey.marchenko

Что сказал Марченко:

Налоговая служба должна получить доступ к финданным украинцев

Препятствием на этом пути может стать недоверие украинцев к госинститутам

Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сегодня представляют собой банковскую тайну. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "УТ-2".

"Однозначно", - ответил министр на вопрос ведущей относительно того, должны ли налоговики получать доступ к банковской тайне.

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"И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - заявил Марченко.

Он выразил убеждение, что банковскую тайну для налоговиков отменят в рамках евроинтеграции.

Марченко считает, что препятствием на этом пути может стать недоверие украинцев к государственным институтам. При этом сам министр финансов не знает, как будет использоваться информация.

Марченко добавил, что сотрудники налоговой будут работать не с финансовыми данными конкретного лица, а анализировать массивы данных. Министр финансов пояснил: "Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных и будут работать с рисками".

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Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Что такое банковская тайна Под термином "банковская тайна" понимают информацию, которая касается финансового состояния клиента. В некоторых государствах под этим термином подразумевается то, что банки не имеют права предоставлять властям информацию о личных счетах своих клиентов.

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