Защита прав детей это задача демократического государства - прокурор Харьковщины Фильчаков

Александр Фильчаков / khar.gp.gov.ua

В Харьковской областной прокуратуре состоялось совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов края в сфере защиты прав и интересов детей под председательством Александра Фильчакова. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Свое выступление Фильчаков начал с того, что создание необходимых условий для реализации и защиты прав и свобод детей – ключевая задача любого современного демократического правового государства.

"И у нас, коллеги, точно нет времени медлить, ведь запрос украинского общества на функционирование эффективной системы защиты прав ребенка сейчас является сверхвысоким!", - подчеркнул прокурор области.

Глава прокуратуры Харьковщины отметил, что особого внимания требуют несовершеннолетние, которые стали на путь преступности и совершили уголовное правонарушение. Поэтому ювенальные прокуроры вместе с полицейскими проводили в области просветительские мероприятия среди учащихся школ и студентов. Целью этих мероприятий была профилактика преступлений, в частности незаконном обороте и употреблению наркотиков.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что такие мероприятия получили положительные отзывы со стороны общества и, что самое главное, среди самих детей, большинство из которых с интересом отнеслись к общению с правоохранителями.

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"Коллеги, сколько мы еще будем только фиксировать преступления, когда уже наладим действенную профилактику и начнем эффективно их расследовать и устанавливать все обстоятельства, в том числе и те, что предшествовали их совершению?",- акцентировал Фильчаков.

Глава областной прокуратуры подчеркнул, что в неотложной помощи и защите нуждаются дети, пострадавшие от преступлений, треть из которых являются тяжкими и особо тяжкими.

"Мы помним как женщина с психическим заболеванием ходила по улицам Харькова с отрезанной головой убитого ребенка. А недавно общество всколыхнуло жестокое убийство 6-летней девочки в пгт Старый Салтов. Все это звучит как сценарии к ужасным фильмам, однако является нашей реальностью", - резюмировал Фильчаков.

Прокурор области отметил, что работа всех правоохранительных органов должна обеспечивать своевременное и действенное реагирование на все нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Своевременное поступление информации о событиях с несовершеннолетними, в частности, из учреждений здравоохранения, образования, от служб по делам детей является залогом своевременного привлечения к ответственности лиц, совершивших в отношении них уголовные правонарушения.

Также руководитель областной прокуратуры обратил внимание на случаи домашнего насилия в отношении детей.

"Это недопустимо, когда родной дом для ребенка становится опаснее, чем улица, а пребывание в нем является угрозой не только психическому и физическому здоровью, а даже жизни!",- подчеркнул Фильчаков.

В конце совещания прокурор области отметил, что требует максимально сконцентрировать усилия правоохранителей и чиновников и сделать все возможное для защиты прав детей и их безопасности.