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Защитники Украины разрушили планы врага, теперь он меняет тактику – Резников

26 февраля 2022, 14:24

Российские военные не ожидали такого отпора, поэтому часть из них сдаются сами, отметил министр обороны Украины.

украинские военные
Российские военные не ожидали такого отпора – Резников/ Минобороны Украины

Российские военные сейчас пытаются изменить тактику, ведь защитники Украины полностью разрушили планы врага на быстрый захват.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что Украина уже более 55 часов осуществляет сопротивление. За это время погибли более 3 тысяч оккупантов, а еще более 200 попали в плен.

"Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более 100 российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов. Враг пытается изменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения", – отметил министр обороны.

Поскольку быстрое наступление большими колоннами, на которое рассчитывали россияне, не удалось, то они начали активнее применять диверсионно-разведывательные группы и десант. Украинская армия их активно обезвреживает, однако ей нужна помощь, чтобы иметь возможность лучше действовать на опережение, подчеркнул Резников.

Министр обороны призвал всех граждан задерживать или сообщать обо всех подозрительных лицах.

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"В Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они являются глазами врага. Если вы видите подозрительных лиц, которые устанавливают маяки, наносят метки, не могут внятно объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте тероборону. Задержанные могут стать источником полезной информации", – отметил Резников.

Он также обратился к тем людям, которые сотрудничают с оккупантами или пытаются таким образом "подзаработать" и призвал их отказаться от своих преступных намерений.

"При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", – подчеркнул он.

Также он отметил, что жители маленьких городков и сел тоже могут помочь армии. Если они увидят, что мимо проходит колонна вражеской техники, можно подождать, пока за ними будет идти колонна с топливом. Ее нужно задержать или сжечь.

"Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", – добавил министр обороны.

Ранее Арестович сообщал, что российское руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении, и у них больше нет резервов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не покидать своих домов и укрытий и не выходить на улицу. Сейчас идет оборона города. Также метро в столице остановило пассажирские перевозки и перешло в режим работы как укрытие.

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