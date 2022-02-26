Украина призвала Красный Крест помочь вывезти тела погибших российских военных

Украина призвала МККК вывезти тела погибших военных РФ / УНИАН

Украина обратилась к Международному Комитету Красного Креста и призвала помочь вывезти с территории государства тела погибших российских солдат.

На территории государства сейчас остаются тысячи тел оккупантов. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук видеообращении.

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы МККК помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ", – сказала Верещук.

Она призвала МККК сделать всё возможное, чтобы решить эту гуманитарную проблему.

Также Верещук в который раз обратилась к россиянам и призвала их не пускать в Украину своих сыновей и мужей, потому что "тел будет больше".

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"Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужей было меньше. Другим способом их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!", – сказала руководительница Минреинтеграции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону. При этом, по его словам, в городе действуют диверсионные группы.

Также в Киеве метрополитен остановил пассажирские перевозки и теперь работает только в режиме укрытия.

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