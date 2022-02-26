"Сами не понимают, куда идут": Арестович рассказал о дезорганизации в рядах врага

Арестович рассказал о дезорганизации в рядах врага / УНИАН

Российские политики и военные не могут дать какого-то идеологического обоснования своему вторжению в Украину ни украинцам, ни россиянам.

Однако при этом Россия вводит в заблуждение даже своих же солдат. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.

"Российские военные и политики не могут дать убедительного идеологического обоснования для российского, а тем более украинского населения относительно идеологического обоснования кампании. Но самое главное – это то, что, оказывается, и самих военнослужащих российских войск вводит в систематическое заблуждение их начальство", – написал он.

По его словам, многие российские военные не понимают, что они идут на войну, о чем часто говорят пленные россияне.

"Российские военнослужащие в основном не только не понимают, зачем эта операция проводится, но даже иногда не знают, что она в принципе происходит. Думают, учеба. Войска продвигаются в полной информационной изоляции, не знают и не понимают ситуации вокруг", – отметил советник руководителя ОП.

Реклама

Ранее Арестович сообщал, что российское руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении, и у них больше нет резервов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не покидать своих домов и укрытий и не выходить на улицу. Сейчас идет оборона города. Также метро в столице остановило пассажирские перевозки и перешло в режим работы как укрытие.

Читайте также: