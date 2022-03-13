Застрелили в инвалидной коляске: оккупанты убили известного волонтера

Кононов имел инвалидность первой группы

Украинский волонтер, предприниматель Александр Кононов был застрелен оккупантами в своем доме в пгт Боровское Луганской области.

Его застрелили прямо в инвалидной коляске, без которой он не мог обходиться из-за тяжелой инвалидности, написал в Facebook журналист Руслан Горовой.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме просто в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крутой. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", - написал журналист.

Кононов имел инвалидность первой группы - в результате травмы на металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу.

От начала российско-украинской войны в 2014 году помогал украинским добровольцам: своим автомобилем возил им еду, а порой и доставлял бойцов на позиции.

Вместе с женой попал в руки террористов, 98 дней провел в плену.

После освобождения основал собственный бизнес - "сыры Саныча", которым занимался сначала на Житомирщине, потом на Черкасщине. Впоследствии вернулся на родную Луганщину.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.