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"Ситуация плачевная": Крым погибает от аномальной жары

На оккупированном полуострове из-за засухи полноводные реки превратились в ручьи.

30 июня 2020, 22:58
Крым, вода
В Крыму реки из-за засухи превратились в ручьи / УНИАН

Дефицит воды в Крыму - оккупанты решили подключить к источникам водоснабжения аннексированного полуострова артезианскую воду из скважин.

Но видимо идея с артезианской водой не спасла ситуацию, ведь на полуострове реки из-за засухи превратились в ручьи.

Речь идет о реках Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе, которые берут свое начало на самом крупном горном плато Караби-Яйле. Об этом сообщают Крым.Реалии.

По словам специалистов, весной на полуострове не было осадков. Дождей же в июне недостаточно для того, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, где берут питание истоки этих рек.

"Нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами", – отметил активист общественного движения Свободный Крым Решад Меметов.

По его словам, в Белогорском районе также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища.

Засуха в Крыму

Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.

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