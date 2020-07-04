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Красная и зеленая зоны: что это значит, и как украинцы могут путешествовать

Страны мира поделены на зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом.

4 июля 2020, 12:50
В Украину можно вернуться без проблем из стран зеленой зоны – Зеленая зона коронавирус 2020
Из стран зеленой зоны в Украину можно вернуться без проблем / Reuters

После введения пандемии из-за китайского коронавируса Covid-19 правила путешествий серьезно изменились, страны мира разделили на красную и зеленую зоны.

Чтобы понять, какое государство попадает в ту или иную зону, нужно знать, сколько в нем зафиксировано активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Зеленая и красная зона – что такое

В зеленую зону попадают страны, в которых менее 40 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, а в красную – государства, в которых более 40.

В Минздраве Украины публикуют статистику по активным случаям Covid-19 в нашей стране и в других государствах.

От того, в какую зону попадают страны, зависят правила путешествия. Если государство входит в зеленую зону, то человек, который из нее прибывает, не должен находиться на самоизоляции или на обсервации.

Если же прибывший из государства, которое находится в красной зоне, – придется находиться на самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней.

Красная зона – коронавирус: прибывая из каких стран, украинцам придется изолироваться (статистика Минздрава на 3 июля)

/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua

Зеленая зона – коронавирус: прибывая из каких государств, украинцам придется изолироваться

/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua
/ Скриншот с lowcostavia.com.ua

Ранее сообщалось, что с 1 июля внешние границы Европейского союза будут полностью открыты для граждан 14 государств, в перечне нет Украины. Позже стало известно, что в ЕС смогут попасть отдельные категории украинцев.

красная зона зелена зона Минздрав коронавирус
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