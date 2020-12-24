Зеленская эмоционально вспомнила встречу с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Жена президента Украины Елена Зеленская поделилась незабываемыми эмоциями, которые у нее остались после встречи с Папой Римским в Ватикане и герцогами Кембриджскими в Лондоне.

"Ватикан, к папе римскому, и в Лондон, где мы встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Не думаю, что у меня когда то был бы повод и возможность встретиться с этими людьми лично. Папа римский — великий человек, мне очень импонирует его жизненная позиция. Он добрый и искренний человек. И хотя мое личное общение с ним было не таким долгим, как у президента, например, но все равно оставило очень приятное впечатление", - сказала Зеленская в интервью НВ.

Первая леди положительно охарактеризовала разговор с герцогами Кембриджскими, как беседу семейных пар.

Читайте такжеУжасные боли и бесконечный кашель: Елена Зеленская рассказала о перенесенном COVID-19"И Уильям с Кейт. Это был приятный разговор двух семейных пар, который, конечно же, был и о политике, но получилось очень тепло. Мне кажется, мы все вчетвером получили от него одинаковое удовольствие", — ответила Зеленская о самых запомнившихся встречах в качестве первой леди.

Жена президента призналась, что наиболее ей запомнилась встреча с супругой лидера Франции Бриджит Макрон, которая дала ей очень много жизненных советов и была расположена к дружескому общению.

Елена Зеленская