Зеленский назвал сроки встречи с Байденом в США

Зеленский высказался о встрече с Байденом / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом поблагодарил американского лидера за приглашение посетить Белый дом.

Как написал в Twitter глава государства, его официальный визит в США должен состояться уже в июле 2021 года.

По словам Зеленского, в повестке дня предстоящего визита будет расширение стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

"Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - заявил Зеленский.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

По словам Салливана, Байден выразил желание встретиться с Зеленским после возвращения из Европы, где он планирует поговорить с президентом России.

"Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - сказал представитель администрации президента США.

Отметим, сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Лидеры поговорили перед тем, как Байден встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.

Во время разговора Байден заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины.

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.

В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.

Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.