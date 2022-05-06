Зеленский назвал условие для выхода Украины из переговорного процесса с РФ

Президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Москвой.
Украина может полностью прекратить переговоры с Россией.
Как заявил в интервью президент Украины Владимир Зеленский Королевскому институту международных отношений, причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.
"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.
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Переговоры Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, которые оказались в российской блокаде.
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