Зеленский назвал условие для выхода Украины из переговорного процесса с РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина может полностью прекратить переговоры с Россией.

Как заявил в интервью президент Украины Владимир Зеленский Королевскому институту международных отношений, причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.

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Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, которые оказались в российской блокаде.

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