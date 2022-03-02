Зеленский назвал условие переговоров с РФ о перемирии

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Владимир Зеленский назвал предварительное условие перед тем, начинать переговоры с РФ касательно прекращения огня.

"Надо по крайней мере прекратить бомбардировку людей, просто бомбардировку прекратить и, после этого, сесть за стол переговоров", - сказал Зеленский агентству Reuters.

"Сейчас российские оккупанты производят обстрелы гражданского населения, чтобы российская делегация могла давить на Украину на переговорах, а не вести рациональные и взвешенные дискуссии по поводу перемирия", - добавил он.

Президент также поблагодарил правительства стран-членов НАТО за оказание вооруженной и финансовой поддержки. Тем не менее, он выразил сожаление, что правительства Запада не ввели превентивные санкции против России до начала вторжения.

Зеленский предупредил западные правительства, что они защищают самих себя, помогая Украине, потому что в случае победы российских оккупантов, им придется иметь дело с угрозой российского вторжения собственноручно.

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Однако президент говорит, что кроме вооруженной поддержки Украина нуждается в том, чтобы НАТО закрыли небо над Украиной.

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По словам Зеленского, Байден лично в телефонном разговоре убеждал его, что закрытие неба над Украиной со стороны НАТО "несвоевременно".

"Это не втягивание стран НАТО в войну. Если честно, в войну давно все уже вовлечены, и точно не Украина – вовлекла Россия, в данном случае. Полномасштабная война ведется. И все считают, что она так быстро пройдет".

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