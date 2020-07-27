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"Почему я не снайпер, почему не стреляю": иерарх ПЦУ разругал Зеленского и призвал к свержению власти

Архиепископ Афанасий (Шкурупий) очень далеко отошел от идеи христианского всепрощения.

27 июля 2020, 16:03
Афанасий, епископ
Архиепископ Афанасий / risu.org.ua

Иерарх Православной церкви Украины, архиепископ Харьковский и Полтавский Афанасий (Шкурупий) в крайне жестких выражениях раскритиковал перемирие в зоне военного конфликта на Донбассе, призвал свергнуть действующую власть, а также заявил о предательстве, которое совершил президент Владимир Зеленский.

Об этом священнослужитель написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"С весны прошлого года (именно тогда проходили выборы, когда Зеленский был избран президентом - Главред) у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и размышляю - почему я не снайпер, почему не стреляю?" [отсылка к легендарной украинской песне Дивлюсь я на небо - Главред]. Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Он этим поступком поставил себя вне закона!" – написал архиепископ.

Однако на этом Афанасий не остановился и впрямую призывал к государственному перевороту и расправам с властями.

"Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска!Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики? Почему молчат националистические организации? Почему молчит комитет противодействия капитуляции? Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!" - подытожил иерарх ПЦУ.

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Напомним, ранее скандально известный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов открыто угрожал Зеленскому ‒ дескать, "чеченские полярники" найдут и накажут его даже Антарктиде. Более того, Милонов утверждал ‒ Зеленскому лучше извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру и лично руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

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