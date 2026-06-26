'Закончится в 2026 году': украинцы массово делятся пророческими снами о войне

Хотя многие люди верят, что война закончится в 2026 году, не все разделяют эту точку зрения.

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Украинцы делятся снами о завершении войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Украинцы рассказывают о своих пророческих снах в сети

Многие люди предсказывают окончание войны в 2026 году

Перед полномасштабным вторжением страны-агрессора России в Украину многим украинцам снились "пророческие" сны о начале войны. Однако сейчас в сети некоторые люди рассказывают, что уже видят сны об окончании войны.

Так, в сети Threads пользовательница irina.charkova1999 попросила людей поделиться своими снами, которые, по их мнению, могут предсказывать окончание войны.

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"Мне часто попадаются посты, где люди говорят, что видели пророческие сны о начале войны. А есть ли здесь кто-то, кому уже приснилось ее окончание? Поделитесь, пожалуйста", — написала она.

Украинцам снятся пророческие сны об окончании войны / фото: скриншот

Под этим постом украинцы оставили множество комментариев. В частности, некоторые из них утверждают, что им даже снились конкретные сроки окончания войны.

В частности, одна из комментаторов написала, что ей уже приснились два сна о завершении войны.

"В прошлом году мне приснился сон, как я спросила, и голос в темноте ответил: "Закончится в 2026 году во время сбора урожая". И еще один сон, что моего мужа мобилизовали, он служил несколько месяцев, и война закончилась, и я очень радовалась. Его действительно уже мобилизовали. Надеюсь, что это пророческие сны", — говорится в сообщении.

Украинцам снятся пророческие сны об окончании войны / фото: скриншот

"Прошлым летом мне приснилась покойная бабушка и сказала, что через 400 дней, а это 25 сентября 2026 года", — добавила еще одна пользовательница сети.

Украинцам снятся пророческие сны об окончании войны / фото: скриншот

"В этом году весной приснился сон. Неизвестный мужчина сказал, что это последнее лето с войной. Рассказывала об этом всем знакомым. Надеюсь, что так и будет", — подчеркнула женщина в комментарии.

Украинцам снятся пророческие сны об окончании войны / фото: скриншот

Однако не все сны "пророчат" окончание войны в 2026 году. Некоторые люди утверждают, что видели окончание боевых действий в течение следующих лет.

"Снились сны о войне где-то за полгода до ее начала. Снились женщины и дети на границах, много деталей, которые впоследствии сбылись. А сон об окончании войны приснился два года назад: с одной стороны были ракеты в небе и разрушенные города, а с другой — огромное поле спелой пшеницы, а в небе — стаи журавлей. И я говорю сестре: "Смотри, все возвращаются домой". И отчетливо помню, что это был 2029 год", — написала пользовательница сети.

Украинцам снятся пророческие сны об окончании войны / фото: скриншот

Война — последние новости

Как сообщал Главред, в Госдепартаменте США заявили, что Украина сейчас находится в фазе, когда она фактически выигрывает войну против России. Украина в настоящее время прилагает значительные усилия для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге добиться победы.

Также известно, что у Украины действительно есть шанс увидеть существенные изменения на фронте и в переговорном процессе еще до наступления зимы. В то же время речь сейчас идет не об окончательном урегулировании конфликта, а о значительно более ограниченном формате развития событий.

В то же время верхушка российской власти все активнее обсуждает будущее войны против Украины. Часть влиятельных групп в Кремле выступает за восстановление отношений с Западом и ослабление международной изоляции, тогда как другие настаивают на продолжении боевых действий.

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