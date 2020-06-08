Зеленский предложил законом закрепить права и обязанности первой леди

Владимир Зеленский и Елена Зеленская / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки закона, который бы официально закрепил права и обязанности первой леди Украины.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственных корреспондентов опубликовал портал Украинская правда. Президент полагает ‒ отсутствие законодательства, которое бы регулировало статус первой леди, является проблемой Украины. По мнению руководителя страны, в будущем у супруги президента наверняка обязаны быть определенные закрепленные обязанности.

"Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое бюджетное финансирование", — заявил он.

Напомним, ранее нынешняя первая леди страны Елена Зеленская рассказала о журналистов о том, по каким причинам она больше всего переживает как супруга президента. По ее словам, не всегда есть возможность отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами либо неудачной прически ‒ особенно во время многочисленных публичных предприятий.