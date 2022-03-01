Зеленский обсудил с Байденом новые санкции против РФ и оборонную помощь Украине

Президент Украины призывает совместно остановить российского агрессора как можно быстрее.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине.
"Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский в своем Twitter во вторник.
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Автор: Алексей Тесля