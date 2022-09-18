УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронте

18 сентября 2022, 22:31

Временное "затишье" является подготовкой украинских военных, говорит президент.

Зеленский, ВСУ, Харьковская область
Владимир Зеленский / Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас происходит на фронте.

В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что временное "затишье" является подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду (освобожденных городов - ред.), следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий городов - ред.), которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:31

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронте

22:06

"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьиВидео

22:04

Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчасВидео

21:27

Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы IIВидео

21:08

Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

Реклама
20:58

Байден заговорил про поставки оружия из Китая в РоссиюВидео

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтоженииВидеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

19:02

Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведкаВидео

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов-коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

17:21

Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

17:20

Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами ЕлизаветыВидео

Реклама
17:09

"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

17:03

Коллаборанты из "ЛНР" не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - ГайдайВидео

16:52

"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министраВидео

16:46

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки: 3 вида, которые должна знать каждая хозяйка

16:30

"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнанияВидео

16:21

Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

16:20

Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекаетВидео

16:10

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

15:58

Зеленский допустил возврат Крыма дипломатическим путемВидео

15:48

Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

15:36

Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

15:33

Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

15:27

В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – ПионтковскийВидео

15:24

Кабаева избавилась от нерожденной дочери: на аборте настоял Путин - СМИВидео

14:58

В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг УкраиныВидео

14:50

"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный ДонецкВидео

14:41

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

14:35

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

14:15

"Я получила сообщение и прослезилась": Ольга Харлан рассказала, о чем ей пишет Дикусар с передовойВидео

14:13

Оккупанты устроили стрельбу в Херсоне: не могут поделить награбленное перед побегом - ПодолякВидео

Реклама
13:36

"Зло лечится уничтожением": решить "российский вопрос" возможно лишь силой - ЕрмакВидео

13:18

Скандал вокруг экс-министра Румынии: Украина отреагировала на заявление о "передаче своих территорий"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

12:59

Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный ударВидео

12:35

"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой IIВидео

12:25

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибшихВидео

12:13

Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФВидео

11:59

В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветовВидео

11:34

Била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок

11:26

Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассекретила личность своего бойфрендаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять