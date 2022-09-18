Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронте

Владимир Зеленский / Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас происходит на фронте.

В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что временное "затишье" является подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду (освобожденных городов - ред.), следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий городов - ред.), которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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