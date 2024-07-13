УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

Анна Ярославская
13 июля 2024, 08:19
46
Переговоры во дворце Бленхейм будут посвящены Украине, безопасности и демократии.
Зеленский, Стармер
На прошлой неделе Зеленский встретился с британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию и в субботу утром совершит свой первый визит в Ирландию.

Как пишет The Guardian, Зеленский выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые соберутся для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии.

Также у Зеленского запланирована встреча с ирландским министром иностранных дел Саймоном Гаррисом.

видео дня

Ожидается, что Ирландия, которая длительное время придерживается политики военного нейтралитета, но предоставляет Украине нелетальную помощь, предложит большую поддержку. В частности, поддержит усилия Украины по возвращению примерно 20 тысяч детей, которые были принудительно перемещены в Россию и Беларусь.

На прошлой неделе президент Украины встретился с новоназначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет стремиться подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.

Эта конференция - четвертая встреча Европейского политического сообщества, коллектива, созданного после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, который был детищем французского президента Эммануэля Макрона.

Конференция призвана способствовать укреплению связей между лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке.

Предыдущие конференции состоялись в Испании, Молдове и Чешской Республике.

Кроме Великобритании, приглашены страны, не являющиеся членами ЕС, а именно - Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турция, хотя Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, который не присутствовал на предыдущих саммитах, не подтвердил свое участие.

Встреча Зеленского и Стармера - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. В частности, речь шла о практическом применении британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ на фоне начала поставок в Украину самолетов F-16.

11 июля издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

12 июля СМИ писали, что Великобритания не давала Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории страны-агрессора. На Даунинг-стрит заявили, что политика правительства "не изменилась" в отношении развертывания ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра, предполагавшие, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Ракеты Storm Shadow Кир Стармер
Реклама

Главное за день

Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

08:38 Украина
Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

08:19 Украина
6-балльный шторм затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

6-балльный шторм затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

05:55 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки 19864

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин 6915

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух 4934

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

Навсегда останется в наших сердцах : на поле боя погиб известный украинский артист 4246

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

Последние новости

08:38

Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

08:19

Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

08:10

О Байдене, его оговорках и почему это катастрофа для его кампаниимнение

06:10

У россиян катастрофа: какие потери несут оккупантымнение

05:55

6-балльный шторм затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Максим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФМаксим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФ
05:28

Украина и США готовят мощную месть за "Охматдет": что может ждать РФ

04:50

Только самые внимательные найдут 3 отличия по картинке с котом за 12 секунд: сложная загадка

04:23

Что будет, если не забрать посылку из "Новой почты" - правила 2024 года

03:40

Позвали риэлторов: Лопес и Аффлек официально пытаются продасть свое поместье

Реклама
03:00

Предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности - детали

02:40

"Получили обещания": раскрыты неутешительные итоги саммита НАТО для Украины

02:10

Продукты будут храниться дольше: как правильно привести в порядок холодильник

01:35

Очень сложная головоломка: нужно найти трофей менее чем за 30 секунд

12 июля, пятница
23:58

Могли ударить по Пушилину: новые детали взрывов в Мариуполе - на месте много скорых

23:32

Участник "Голоса" получил серьезное ранение на фронте

23:21

Срок достаточно мал: как часто следует менять сиденье унитаза - ответ шокирует

23:14

Роды длились 47 секунд: Макс Чмерковский стал отцом в третий раз

22:57

Потеряли целую дивизию: Жорин рассказал о масштабном разгроме на Харьковщине

22:06

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

21:25

"Это реалистичный срок": стало известно когда Украина станет членом НАТО

Реклама
21:15

РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы

21:02

Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурмановВидео

20:55

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:31

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

19:45

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

19:41

Обама и Пелоси готовят свержение Байдена - ЯковинаВидеоблоги

19:21

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

19:16

Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результатВидео

19:10

Тайная игра против Украины: кто за ней стоитмнение

18:50

Вешалки для одежды могут испортить одежду: как правильно складывать вещи

18:45

"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

18:44

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине: что удалось уничтожить

18:38

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 13 июля

18:34

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

18:07

Как получить компенсацию за поврежденное жилье: в Раде пояснили, что нужно делать

18:04

Пассия Мурата Налчаджиоглу "удалила" его и сделала громкое заявление

18:00

Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через "Резерв+" - Минобороны

17:53

РФ угрожает подрывом двух огромных дамб: какова истинная цель оккупантов

17:31

Слухи о покушении на директора Rheinmetall: в Германии обратились к России

17:23

Части украинцев придется платить за электричество больше: что произошло

Реклама
17:19

Как без холодильника сохранить продукты: еда не пропадет при долгих отключенияхВидео

17:18

Максим Галкин поразил поступками на роскошной свадьбе украинцев - что сделал

17:17

Потеряли всю технику: в армии РФ патовая ситуация на одном из направлений Донетчины

16:57

На сколько лет войны хватит ресурсов РФ: Селезнев удивил предположением

16:55

Попали прямо "в яблочко": под Херсоном рыбаки "дали ляща" российскому дронуВидео

16:42

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

16:41

Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

16:26

"Мы прошли через ад": дочь Заворотнюк высказалась о смерти матери

16:13

Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

16:11

Провокация на белорусско-украинской границе: в ЦНС назвали вероятные сроки

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять