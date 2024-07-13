Зеленский поедет в Великобританию и посетит Ирландию: в чем цель визита

Переговоры во дворце Бленхейм будут посвящены Украине, безопасности и демократии.

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На прошлой неделе Зеленский встретился с британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию и в субботу утром совершит свой первый визит в Ирландию.

Как пишет The Guardian, Зеленский выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые соберутся для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии.

Также у Зеленского запланирована встреча с ирландским министром иностранных дел Саймоном Гаррисом.

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Ожидается, что Ирландия, которая длительное время придерживается политики военного нейтралитета, но предоставляет Украине нелетальную помощь, предложит большую поддержку. В частности, поддержит усилия Украины по возвращению примерно 20 тысяч детей, которые были принудительно перемещены в Россию и Беларусь.

На прошлой неделе президент Украины встретился с новоназначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет стремиться подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.

Эта конференция - четвертая встреча Европейского политического сообщества, коллектива, созданного после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, который был детищем французского президента Эммануэля Макрона.

Конференция призвана способствовать укреплению связей между лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке.

Предыдущие конференции состоялись в Испании, Молдове и Чешской Республике.

Кроме Великобритании, приглашены страны, не являющиеся членами ЕС, а именно - Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турция, хотя Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, который не присутствовал на предыдущих саммитах, не подтвердил свое участие.

Встреча Зеленского и Стармера - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. В частности, речь шла о практическом применении британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ на фоне начала поставок в Украину самолетов F-16.

11 июля издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

12 июля СМИ писали, что Великобритания не давала Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории страны-агрессора. На Даунинг-стрит заявили, что политика правительства "не изменилась" в отношении развертывания ракет большой дальности, несмотря на комментарии премьер-министра, предполагавшие, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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