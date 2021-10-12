Зеленский потребовал новых санкций против РФ за выборы в ОРДЛО и Крыму

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или принимавшие непосредственное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе ", - заявил он в ходе брифинга по итогам 23-го саммита Украина–ЕС, трансляция которого велась в Facebook ОП.

Глава государства также добавил, что потребность в усилении санкционного давления назрела давно.

По словам Зеленского, без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.

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Напомним, спикер Банковой Сергей Никифоров уточнил, что "российские выборы в Госдуму" на оккупированном Донбассе незаконны. На юридическом и политическом поле они ничего не значат. Киев таких процессов не признает, а украинские граждане могут проголосовать на подобных "выборах" в том случае, если это нужно для их безопасности.

В Европарламенте призвали Евросоюз не признавать выборы в Госдуму России в том случае, если в рамках избирательного процесса будут фальсификации. В этой ситуации Брюсселю нужно будет изучить возможность отстранения Москвы от деятельности в международных организациях.