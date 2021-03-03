Зеленский призвал мир сильнее атаковать Россию санкциями из-за Крыма

Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня, убежден президент Украины. По его словам, нужны более действенные международные шаги.
Для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги. В частности, санкции за нарушение прав человека, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, которые касаются систематических нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит Крымской платформы в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.
"Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы", - добавил Зеленский.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.