Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить

Президент детально пересказал разговор с бывшим начальником ГУР Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора уже с бывшим начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой по операции из задержания вагнеровцев.
"Приходит товарищ Бурба и говорит, что вот такая-то ситуация. Я говорю, мол, я знаю, что есть несколько направлений, и другие разведчики. Там 20 планов каких-то разрабатывается. Но должны быть все детали. И (Бурба - ред.) рассказывает, что он предлагает. У меня был один вопрос, и я его прямо его задал: это турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать? - Нет (отвечает, - ред.). - Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что у меня ощущения, что это не наша операция и нас втягивают…", - рассказал президент во время пресс-марафона.
Читайте также"Мне стыдно": Зеленский рассказал, кто организовал и сорвал операцию по задержанию вагнеровцевПо словам Зеленского, согласно плану Бурбы, в самолете должны были быть обычные люди - граждане Турции и не только.
"Говорю, когда мы снизим самолет и его посадят, что будем делать, если боевики захватят этот самолет? Может быть? - Может. Это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут. Может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других (отвечает, - ред.). Я сказал, что это не наша операция - это был мой ответ. Она не продумана подробно. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, смотрите, я сказал, что он хочет поссорить меня не только с Америкой, и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом", - отметил гарант.
Также Зеленский подчеркнул, что такого президент Турецкой республики никогда бы Украине не простил.
"Я с ним обсуждаю такие вещи! И как он нам помогает... Я бы никогда не въехав в эту стену, понимаете? Поэтому мы не проводили эту операцию - нас втянули", - подытожил Зеленский.
Во второй раз, по словам Зеленского, он не захотел встречаться с Бурбой.
Экватор Зеленского
В четверг, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит большой пресс-марафон, приуроченный к экватору его каденции в должности главы государства. Задавать вопросы Зеленскому будут представители более 30 изданий. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что глава государства не боится "неудобных вопросов". Однако стоит отметить, что вопросы действительно могут быть неудобными, ведь общение с прессой происходит на фоне "вагнергейта", энергетического кризиса и угрозы военного вторжения России в Украину.
"Вагнергейт" - в чем суть
Летом 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании Вагнер, которая считается подконтрольной Кремлю. Тем не менее Россия свою причастность отрицала.
Офис генпрокурора Украины просил Беларусь передать наемников Киеву и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Тем не менее официальный Минск передал "вагнеровцев" России.
17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что в Украине готовилась спецоперация под названием "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".
Bellingcat утверждает, что президенту Зеленскому доложили о подготовке к операции 15 июня 2020 года. Глава государства одобрил ее проведение и попросил конкретный план, который был подготовлен и впоследствии утвержден тогдашним министром обороны Украины Андреем Тараном 1 июля того же года.
Накануне операции "Авеню", запланированной на 25 июля, представители спецслужб приехали в Офис президента для последнего отчета по этому поводу. Но президент не смог их принять, поскольку был занят.
В расследовании говорится, что глава президентской администрации и правая рука Зеленского Андрей Ермак предложил отложить проведение спецоперации на неделю, чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.
18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие тот факт, что в Украине действительно готовилась спецоперация "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Но ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. Несмотря на то, что операция сорвалась, и Беларусь передала "вагнеровцев" РФ, в Главном управлении разведки решили считать операцию "Авеню" проведенной, а расходы на нее на сумму в более 700 тысяч гривен - "оправданными".
19 ноября 2021 года бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба подвердил, что именно Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
В Офисе президента эту информацию отрицают. Мол, глава ОП "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями".
26 ноября в Государственном бюро расследований сообщили, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву спецоперации. Но тем не менее Ермака вызовут в ближайшие дни на дорос по делу "вагнеровцев".
Энергетический кризис в Украине
Несмотря на заявления властей о готовности к отопительному сезону, в Украине образовался дефицит энергетических ресурсов, необходимых, в том числе, для выработки электричества. Это, среди прочего, связано с резким увеличением стоимости газа, а также с нехваткой угля, из-за чего в стране простаивает часть ТЭС.
Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.
Эксперты говорят, что эта зима может стать для Украины самой сложной за все годы независимости. По их прогнозам, вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.
Риск вторжения России в Украину
В конце октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. The New York Times писало, что Россия "не блефует" и готовит вторжение в Украину. При этом осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить.
Тем не менее несмотря на предупреждения западных стран в Минобороны Украины опровергали информацию о концентрации войск и военной техники России возле украинских границ. В ведомстве говорили, что передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также уверял, что никакой концентрации войск России именно на границе сейчас нет.
Лишь через десять дней президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. По его словам, украинская армия готова дать отпор.