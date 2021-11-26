Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора уже с бывшим начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой по операции из задержания вагнеровцев.

"Приходит товарищ Бурба и говорит, что вот такая-то ситуация. Я говорю, мол, я знаю, что есть несколько направлений, и другие разведчики. Там 20 планов каких-то разрабатывается. Но должны быть все детали. И (Бурба - ред.) рассказывает, что он предлагает. У меня был один вопрос, и я его прямо его задал: это турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать? - Нет (отвечает, - ред.). - Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что у меня ощущения, что это не наша операция и нас втягивают…", - рассказал президент во время пресс-марафона.

Читайте также"Мне стыдно": Зеленский рассказал, кто организовал и сорвал операцию по задержанию вагнеровцевПо словам Зеленского, согласно плану Бурбы, в самолете должны были быть обычные люди - граждане Турции и не только.

"Говорю, когда мы снизим самолет и его посадят, что будем делать, если боевики захватят этот самолет? Может быть? - Может. Это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут. Может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других (отвечает, - ред.). Я сказал, что это не наша операция - это был мой ответ. Она не продумана подробно. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, смотрите, я сказал, что он хочет поссорить меня не только с Америкой, и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом", - отметил гарант.

Также Зеленский подчеркнул, что такого президент Турецкой республики никогда бы Украине не простил.

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"Я с ним обсуждаю такие вещи! И как он нам помогает... Я бы никогда не въехав в эту стену, понимаете? Поэтому мы не проводили эту операцию - нас втянули", - подытожил Зеленский.

Во второй раз, по словам Зеленского, он не захотел встречаться с Бурбой.