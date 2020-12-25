Зеленский рассказал, "когда посадят Порошенко": у экс-гаранта ответили президенту

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не интересуется у генерального прокурора Ирины Венедиктовой, как расследуется уголовное производство, открытое в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос, интересуется ли он, как продвигается уголовное дело против его предшественника.

За ответом на этот вопрос глава государства посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

"Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Всё впереди, все непременно будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что проводится расследование авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. "Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военнослужащим, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие", - сказал он и добавил:" Считаю, что это большое дело. Но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко".

Читайте такжеЗеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллингаТакже Зеленский напомнил, что Венедиктова должна показать результаты своей работы на должности до конца этого года. "Она должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, которые "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермаке, поэтому не очень интересно", - отметил он.

В партии Европейская солидарность считают слова Зеленского о Порошенко свидетельством того, что он является прямым заказчиком политического преследования пятого президента.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Европейской солидарности.

Читайте также"Никогда себе не позволит": Зеленский подколол Порошенко, обращаясь к волонтерам"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии в отношении Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции", – говорится в сообщении.

В политсиле напомнили, что согласно различным соцопросам, Зеленского признали разочарованием года.

"Он (Зеленский, – ред.) так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не Большого крадивництва, а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов", – заявили в партии.

Напомним, ранее в Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

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На обвинения Зеленского отреагировал Порошенко. В своем Telegram он заявил о якобы нецелевом использовании бюджетных средств на программе Большое строительство.