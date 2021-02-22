Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ и объяснил провал переговоров по новому траншу

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередного раунда переговоров Украины с Международных валютным фондом.

Как подчеркнул он в ходе интервью журналистам во время форума Украина 30, МВФ отказался предоставлять Украине новый транш по ряду причин.

Глава государства отметил, что Украина должна принять ряд законов и напомнил, что Украина уже получила от МВФ 2,1 млрд долларов.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена", - сказал президент.

По его словам, существует ряд разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

"С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.

Читайте такжеСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ"Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.

"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал Зеленский.

Он указал, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года и добавил, что на случай проблем с этим, у государства есть "план Б".

Переговоры Украины с МВФ: