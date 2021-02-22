Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ и объяснил провал переговоров по новому траншу

МВФ отказался предоставлять Украине кредит по ряду причин, подчеркнул президент.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередного раунда переговоров Украины с Международных валютным фондом.
Как подчеркнул он в ходе интервью журналистам во время форума Украина 30, МВФ отказался предоставлять Украине новый транш по ряду причин.
Глава государства отметил, что Украина должна принять ряд законов и напомнил, что Украина уже получила от МВФ 2,1 млрд долларов.
"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена", - сказал президент.
По его словам, существует ряд разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и Конституционного суда.
"С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.
Читайте такжеСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ"Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.
"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал Зеленский.
Он указал, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года и добавил, что на случай проблем с этим, у государства есть "план Б".
Переговоры Украины с МВФ:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.