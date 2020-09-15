Зеленский рассказал, почему в ОРДЛО произойдут массовые беспорядки

Владимир Зеленский / УНИАН

Война на Донбассе - президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что на временно оккупированных россиянами и боевиками "ЛДНР" районах Донецкой и Луганской областей, уже в ближайшем времени могут начаться массовые беспорядки.

Об этом руководитель страны заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Владимире Зеленский особо отметил сложную ситуацию на временно неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей с зарплатой и высокими тарифами на услуги ЖКХ.

"Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", ‒ заявил он.

Зеленский также считает, что в Украине хватает людей, которые выступают за то, чтобы к Донбассу применили схему Приднестровья или Абхазии. Однако, по мнению президента, нельзя забывать, что в ОРДЛО проживают около трех миллионов украинцев (которые страдают от гуманитарной катастрофы).

"Люди, которые живут на оккупированной территории, могут видеть, как украинцы живут по другую сторону фронта — а именно лучше", — рассказал он.

Более того, Зеленский считает, что в ОРДЛО по-прежнему много проукраински настроенных граждан и, соответственно, там может возникнуть "внутренний конфликт".

"Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, освобожденные из плена, рассказывали, что сидели в тюрьмах с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", — подытожил он.

Читайте такжеОстановить войну на Донбассе будет тяжело по одной простой причине

Напомним, ранее Главред сообщал: