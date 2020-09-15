Зеленский рассказал, почему в ОРДЛО произойдут массовые беспорядки

Президент Украины дал прогноз на ближайшие события на временно оккупированных районах Донбасса.
Война на Донбассе - президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что на временно оккупированных россиянами и боевиками "ЛДНР" районах Донецкой и Луганской областей, уже в ближайшем времени могут начаться массовые беспорядки.
Об этом руководитель страны заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Владимире Зеленский особо отметил сложную ситуацию на временно неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей с зарплатой и высокими тарифами на услуги ЖКХ.
"Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", ‒ заявил он.
Зеленский также считает, что в Украине хватает людей, которые выступают за то, чтобы к Донбассу применили схему Приднестровья или Абхазии. Однако, по мнению президента, нельзя забывать, что в ОРДЛО проживают около трех миллионов украинцев (которые страдают от гуманитарной катастрофы).
"Люди, которые живут на оккупированной территории, могут видеть, как украинцы живут по другую сторону фронта — а именно лучше", — рассказал он.
Более того, Зеленский считает, что в ОРДЛО по-прежнему много проукраински настроенных граждан и, соответственно, там может возникнуть "внутренний конфликт".
"Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, освобожденные из плена, рассказывали, что сидели в тюрьмах с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", — подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в сценарий при котором военные действия на территории Донецкой и Луганской областей могут завершиться уже до конца текущего года.
- До того руководитель страны назвал ориентировочный срок встречи лидеров стран Нормандской четверки, в ходе которой будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.