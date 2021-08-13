Зеленский резко отреагировал на нападение в центре Киева на Беленюка

Владимир Зеленский отреагировал на нападение на Беленюка / Getty

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение народного депутата и олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка в Киеве.

Президент призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.

Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - подчеркнул президент в Twitter.

Как ранее сообщали, сегодня в центре Киева неизвестные напали на Жана Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону.

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Однако до драки дело не дошло, "поэтому со мной все нормально", написал парламентарий.

"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (весовая категория до 87 кг) 4 августа стал чемпионом Олимпийских игр в Токио (Япония).

После победы на Олимпиаде-2020 Беленюк признался, что хочет немного отдохнуть, а с сентября буду заниматься политической деятельностью.