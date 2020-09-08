Зеленский сделал тревожное заявление из-за роста числа пациентов с COVID-19

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с распространением эпидемии коронавируса.

Об это глава государства заявил во время общения с журналистам в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

В частности, Зеленский сообщил о том, что в Украине готовят дополнительные больницы из-за увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19.

"Мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных, которых доставляют уже в больницы. Увеличивается переоборудование больниц на всякий случай", - заявил он.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что в Украине нет проблем с обеспеченностью больниц необходимым оборудованием для борьбы с COVID-19.

"С техническими мерами: с кислородом, с ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но мы должны быть готовы", - добавил Зеленский.

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Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 140 тысяч 479 случаев COVID-19. Всего в Украине выздоровели 63 тыс. 546 пациентов и зарегистрировано 2 тыс. 934 летальных случая.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине количество госпитализированных больных COVID-19 по сравнению с июлем возросло более чем в два раза.

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"У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот - мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля - их было 3,5 тысячи", - заявил он.