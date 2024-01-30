"Зеленский становится непредсказуемым игроком": в Time пророчат смену стратегии войны

У Киева появились новые причины сомневаться в стойкости поддержки Запада, поэтому он становится более отчаянным.

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Владимир Зеленский становится непредсказуемым игроком / Офис президента Украины, 17 отдельная танковая бригада имени Константина Пестушка

Президент Владимир Зеленский может пойти на большой риск, чтобы переломить ход войны в Украине и сохранить свои политические позиции внутри страны. В частности, речь идет о более агрессивных ударах по российским объектам. Об этом пишет издание Time.

Журналисты напоминают, что в начале января украинские дроны взорвали газовый терминал под Санкт-Петербургом. В декабре удалось подорвать российские железнодорожные пути в Сибири.

"Мы увидим больше таких нападений внутри России, поскольку в Киеве растет страх, что у Украины заканчиваются способы поставить российские войска в тупик на поле боя", - отмечает автор статьи.

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В Time пишут, что атаки на территорию страны-агрессора РФ "являются скорее признаком опасений Украины, чем ее силы". Отмечается, что у Киева появились новые причины сомневаться в стойкости поддержки Запада, от которой будет зависеть победа Украины.

"Даже если Конгресс одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов. Если победит Дональд Трамп, украинцы знают, что он резко сократит помощь. Перспективы в Европе лишь немногим лучше. Бюджетные проблемы Германии, растущая венгерская оппозиция и отсутствие руководства ЕС затруднят восполнение дефицита военной помощи со стороны Вашингтона в среднесрочной перспективе", - говорится в статье.

"Вот почему Киев быстро становится все более отчаянным. Он делает все возможное, чтобы расширить внутреннее оборонное производство, особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России", - пишет Time.

Журналисты предполагают, что Украина будет проводить более агрессивные атаки по целям внутри России и на оккупированных территориях.

"Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, а также по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки. Новые нападения также вероятны на мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России. Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города. Любая из этих атак сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт", - отмечают журналисты.

Они добавляют, что ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения конфликта.

"Но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым игроком, за которым теперь нужно следить", - резюмирует автор.

Надавние заявления Зеленского

В интервью немецкому телеканалу ARD президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, Европа не сможет обеспечивать все необходимые оборонные поставки Киеву в полном объеме.

Президент считает, что если будет затягивание процессов по поддержке Украины со стороны США, это будет оказывать негативное влияние на объединенную Европу.

Зеленский также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

"Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", - сказал он.

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