"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили / УНИАН

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили критически оценил деятельности бывшего президента Петра Порошенко.

В интервью Радио НВ он подчеркнул, что Порошенко потерял исторический шанс реформировать Украину.

"Если посмотреть его выступления в Ивано-Франковске за полтора года до второго Майдана, просто я мог бы подписаться под каждым словом. Нельзя сказать, что он не понимал, что надо менять Украину. Он прекрасно все понимал и все сделал с точностью наоборот. Почему? Потому что жадность фраера сгубила", — считает глава исполкома Нацсовета реформ.

Он уверен, что Порошенко на посту президента занимался личным обогащением в ущерб развитию государства.

"Невозможно одной рукой делать деньги, другой делать государство. Или ты строишь государство, или ты делаешь деньги. Государство можно сделать в Украине, только разрушив схемы. Я очень мало думаю, честно говоря, про Порошенко в жизни. И надеюсь, никогда мне больше про него думать не придется", — добавил Саакашвили.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства и вывел из его состава бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.