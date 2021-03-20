УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко

20 марта 2021, 14:26
Прослушать новость
Остановить

Петр Порошенко потерял исторический шанс реформировать Украину, уверен Михаил Саакашвили.

Порошенко саакашвили
Петр Порошенко и Михаил Саакашвили / УНИАН

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили критически оценил деятельности бывшего президента Петра Порошенко.

В интервью Радио НВ он подчеркнул, что Порошенко потерял исторический шанс реформировать Украину.

"Если посмотреть его выступления в Ивано-Франковске за полтора года до второго Майдана, просто я мог бы подписаться под каждым словом. Нельзя сказать, что он не понимал, что надо менять Украину. Он прекрасно все понимал и все сделал с точностью наоборот. Почему? Потому что жадность фраера сгубила", — считает глава исполкома Нацсовета реформ.

Он уверен, что Порошенко на посту президента занимался личным обогащением в ущерб развитию государства.

"Невозможно одной рукой делать деньги, другой делать государство. Или ты строишь государство, или ты делаешь деньги. Государство можно сделать в Украине, только разрушив схемы. Я очень мало думаю, честно говоря, про Порошенко в жизни. И надеюсь, никогда мне больше про него думать не придется", — добавил Саакашвили.

Читайте такжеКороткий роман со "слугой народа": СМИ раскрыли детали личной жизни Саакашвили

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства и вывел из его состава бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Петр Порошенко Михаил Саакашвили новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует РоссияРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогеромПапа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погибМощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб

Последние новости

15:39
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора
15:34
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
Реклама
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:52
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
Реклама
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
10:37
Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред мнение
10:15
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
09:44
Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Видео
09:16
Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Видео
09:02
Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице Видео
08:43
Кремль готовится к войне за воду в Крыму мнение
08:34
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
08:21
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек Видео
07:43
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
07:41
Куба создала необычную вакцину от коронавируса Видео
07:16
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
06:56
Почему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией мнение
06:35
В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой Видео
05:27
Эксперт дал прогноз, как скандал между Байденом и Путиным отразится на Украине Видео
Реклама
05:03
С Днем счастья – поздравления и открытки радостные
04:24
У Авакова объяснили новый санкционный удар по Януковичу и Азарову Видео
03:50
США из-за Украины угрожают всем, кто поддерживает СП-2, - эксперт Видео
03:08
Эксперт объяснил, как слова Байдена в адрес Путина связаны с Украиной Видео
02:30
Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять Видео
02:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать Видео
00:44
Под Киевом сын заказал убийство отца ради наследства
00:20
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
19 марта, пятница
23:57
Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко Видео
23:25
В Харькове назвали главное условие введения локдауна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять