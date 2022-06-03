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"Жарим оккупантов прилично": Ким дал прогноз по войне в Украине

3 июня 2022, 19:57

По словам Кима, ситуация на фронте улучшается.

Виталий Ким
Виталий Ким / ВСУ, скриншот

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким навестил бойцов одной из бригад на передовой линии фронта.

В своем обращении Ким дал позитивный прогноз и рассказал, что "ситуация улучшается".

"Сегодня насыщенный день. Получилось выехать на "ноль" одной из бригад. Сотый день войны. Ребята уставшие, но глаза горят, работает арта. Жарят орков так прилично", - говорит Ким.

Глава Николаевской ОВА отмечает, что после таких выездов работать хочется еще больше, энтузиазма еще больше.

"Как говорил классик, "и все идет по плану". Вижу, что улучшается ситуация, не хочу влазить, но вижу, что будет лучше", - сказал Ким.

Война в Украине

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.

Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.

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