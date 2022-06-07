"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его технику

Фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его технику/ скриншот

Фермер на Херсонщине ликвидировал российских оккупантов, которые хотели украсть его технику.

Вместе с охраной он открыл огонь по врагам и убил двоих захватчиков. Еще несколько получили ранения, пишет Телеграф.

Мужчина рассказал, что давление на фермеров растет с каждым днем, а хуже всего приходится мелким фермерам из сел. К ним приходят вооруженные люди и просто отбирают всю продукцию. Более крупные предприниматели могут нанять охрану и отстоять свои владения.

"Нам прямо говорят - или сажаете вы, или сажаем мы", – рассказывает источник. Он имеет в виду, что всех, кто не соглашается на сотрудничество с оккупантами, запугивают тюрьмой.

Читайте также"Просят Путина вернуться домой": боевики из "ДНР" плачутся из-за мощной атаки ВСУ под ХерсономОн, добавил, что недавно к нему на ферму тоже заходили захватчики и пробовали угрожать.

"Они были в военной форме, сказали, что забирают технику "на нужды армии". Когда мы не согласились, то начали еще больше "быковать". Охрана не испугалась, открыла огонь. Двое 200-х, еще парочка 300-х сбежали. Ждем новых визитов", – добавил предприниматель.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мелитополь (Запорожская область) пожилой горожанин швырнул куриные яйца в женщину, которая под видом социолога расспрашивала людей по поводу того, как им живется под оккупацией.

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