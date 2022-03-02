"Железный занавес" все больше опускается над агрессором, РФ практически объявила дефолт - Шмыгаль

Путин / УНИАН

На 7-ой день национальной освободительной войны против русского оккупанта наши военные по всем направлениям крепко держат оборону, а враг истощается, а на отдельных участках вынужден тактически отступать.

Об этом во время обращения заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Десятки тысяч резервистов пополняют ряды нашей армии. В Украину едет оружие из разных уголков мира. А главное – это то, что растерянность и страх, бывший у многих людей в первые два дня войны, сменились собранностью и отвагой. Все понимают, что мы ведем освободительную войну за свою землю и будущее. И мы не простим врагу его преступления. За ракетные залпы по украинским городам – Харькову, Киеву, Житомиру – обязательно будут наказаны в Гааге не только исполнители, но и авторы этого бесчеловечного замысла", - заявил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что полная изоляция РФ в мире идет полным ходом.

"Железный занавес" все больше опускается над агрессором. Мировые компании уходят из России, ведь не хотят иметь отношение к "кровавым деньгам". Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран", - рассказал премьер.

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В это же время Украина становится все сильнее. Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.

Читайте также"Готовим коктейли, оружие и сражаемся": жители Конотопа послали захватчиков в известном направлении"Правительственная команда работает вместе с Президентом Украины в Киеве и на определенных местах по условиям военного времени. Мы никуда не поедем и не сдадимся врагу. Вчера мы упростили порядок использования средств резервного фонда государственного бюджета в период действия военного положения, что позволит быстро принимать решения по выделению средств на нужды украинской армии. Правительство также приняло решение, что гуманитарная или техническая помощь будет поступать без промедлений и применения никаких мер таможенного контроля на основании упрощенной декларации", - рассказал Шмыгаль.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.