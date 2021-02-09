Жена кума Путина нашла плюс в том, что попала в Миротворец

Марченко рассказала, как собирается защитить свою личную жизнь.
Телеведущая, супруга главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума российского лидера Владимира Путина – Виктора Медведчука – Оксана Марченко нашла плюс в том, что попала в базу проекта Миротворец, и ее личный номер телефона слили в Сеть.
Ведущая в своем канале в YouTube поделилась, что столкнулась не только с негативом, а и с позитивом.
Марченко утверждает, что ей звонили со всего мира и выражали поддержку.
"Дорогие друзья, есть в том, что мой номер выставили, и что-то хорошее. Мне звонят люди со всего мира со словами поддержки. Я хочу вам сказать спасибо…", – заявила она.
Жена Медведчука добавила, что вынуждена будет вскоре заблокировать слитый номер и взять другой, поскольку "слишком сложно".
"...должна быть какая-то моя личная жизнь, моя личная история и в телефоне также… Я хочу вам сказать, что сила только в правде, а у нас правда…", – сказала телеведущая.
Новое видео, опубликованное Оксаной Марченко
- Напомним, в Украине на пять лет ввели санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Нардепа называют "кошельком" Виктора Медведчука.
- Позже Оксану Марченко внесли в базу Миротворца. Ведущую обвинили в частности в отрицании российской агрессии против Украины и в финансировании оккупантов и террористов.
- Потом она пожаловалась, что начала получать угрозы и оскорбительные сообщения с матерными словами.