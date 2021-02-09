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Жена кума Путина нашла плюс в том, что попала в Миротворец

9 февраля 2021, 14:40

Марченко рассказала, как собирается защитить свою личную жизнь.

Марченко утверждает, что на слитый номер ей звонили с разных уголков мира и выражали поддержку
Оксана Марченко сказала, что на слитый номер ей звонили с разных уголков мира и выражали поддержку / Скриншот

Телеведущая, супруга главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума российского лидера Владимира Путина – Виктора Медведчука – Оксана Марченко нашла плюс в том, что попала в базу проекта Миротворец, и ее личный номер телефона слили в Сеть.

Ведущая в своем канале в YouTube поделилась, что столкнулась не только с негативом, а и с позитивом.

Марченко утверждает, что ей звонили со всего мира и выражали поддержку.

"Дорогие друзья, есть в том, что мой номер выставили, и что-то хорошее. Мне звонят люди со всего мира со словами поддержки. Я хочу вам сказать спасибо…", – заявила она.

Жена Медведчука добавила, что вынуждена будет вскоре заблокировать слитый номер и взять другой, поскольку "слишком сложно".

"...должна быть какая-то моя личная жизнь, моя личная история и в телефоне также… Я хочу вам сказать, что сила только в правде, а у нас правда…", – сказала телеведущая.

Новое видео, опубликованное Оксаной Марченко

Оксана Марченко Виктор Медведчук
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