Попавшая в Миротворец Оксана Марченко пожаловалась на матерщину от хейтеров

По словам Марченко, ей постоянно телефонируют и изрыгают в ее адрес всяческого рода матерные оскорбления - не стесняясь, что называется, в выражениях.
После того как телеведущую (и супругу нардепа Виктора Медведчука ‒ кума президента РФ Владимира Путина) Оксану Марченко добавили в базу проекта Миротворец и опубликовали ее контактный номер телефона, в ее адрес начали поступать угрозы и оскорбления матерного характера.
Запись общения по телефону с хейтерами Марченко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Хейтеры использовали выражения типа: "Х*й соси", "Что делать – муравью х*й приделать (в ответ на вопрос, что делать после попадания в Миротворец ‒ Главред)", "А у Вас хорошо х*й в рот заходит?", "П*зду свою помой" и т.д.
"Мне сложно проследить логику этих людей. Боятся меня, видимо. И правильно делают, что боятся. Что я хочу сказать? Никого никогда этим не запугать. Бедные, несчастные люди. Ни меня, ни моего мужа этим не запугать", - обратилась к своим фолловерам Марченко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Оксану Марченко добавили в базу проекта Миротворец с формулировкой "лицо, которое несет угрозу для национальной безопасности Украины".
- Авторы проекта ее обвиняют в отрицании агрессии РФ, финансировании террористов и российских оккупантов, "незаконной коммерческой деятельности в захваченном россиянами Крыму, а также в участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины.