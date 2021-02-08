Попавшая в Миротворец Оксана Марченко пожаловалась на матерщину от хейтеров

Оксана Марченко / УНИАН

После того как телеведущую (и супругу нардепа Виктора Медведчука ‒ кума президента РФ Владимира Путина) Оксану Марченко добавили в базу проекта Миротворец и опубликовали ее контактный номер телефона, в ее адрес начали поступать угрозы и оскорбления матерного характера.

Запись общения по телефону с хейтерами Марченко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Хейтеры использовали выражения типа: "Х*й соси", "Что делать – муравью х*й приделать (в ответ на вопрос, что делать после попадания в Миротворец ‒ Главред)", "А у Вас хорошо х*й в рот заходит?", "П*зду свою помой" и т.д.

"Мне сложно проследить логику этих людей. Боятся меня, видимо. И правильно делают, что боятся. Что я хочу сказать? Никого никогда этим не запугать. Бедные, несчастные люди. Ни меня, ни моего мужа этим не запугать", - обратилась к своим фолловерам Марченко.

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