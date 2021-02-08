Жену кума Путина добавили в базу Миротворца

Оксана Марченко / УНИАН

Известную телеведущую Оксану Марченко и супругу народного депутата от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука добавили в базу проекта Миротворец с формулировкой "лицо, которое несет угрозу для национальной безопасности Украины".

Марченко обвиняют в отрицании агрессии РФ, финансировании террористов и российских оккупантов, "незаконной коммерческой деятельности в захваченном россиянами Крыму, а также в участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

К слову, Оксана Марченко, крестным дочери от брака с Виктором Медведчуком которой является президента РФ Владимир Путин, попала в базу Миротворца буквально через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции СНБО о блокировании каналов NewsOne, 112 и ZIK.

По документам они принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, однако, по данным украинским СМИ, в действительности их контролирует именно Медведчук.

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