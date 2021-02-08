Жену кума Путина добавили в базу Миротворца

Оксана Марченко получила формулировку на Миротворце "лицо, которое несет угрозу для национальной безопасности Украины".
Известную телеведущую Оксану Марченко и супругу народного депутата от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука добавили в базу проекта Миротворец с формулировкой "лицо, которое несет угрозу для национальной безопасности Украины".
Марченко обвиняют в отрицании агрессии РФ, финансировании террористов и российских оккупантов, "незаконной коммерческой деятельности в захваченном россиянами Крыму, а также в участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины.
К слову, Оксана Марченко, крестным дочери от брака с Виктором Медведчуком которой является президента РФ Владимир Путин, попала в базу Миротворца буквально через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции СНБО о блокировании каналов NewsOne, 112 и ZIK.
По документам они принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, однако, по данным украинским СМИ, в действительности их контролирует именно Медведчук.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Журналисты программы Схемы, ссылаясь на данные из реестра юридических лиц РФ, утверждали – Оксана Марченко приобрела российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.
- Причем несколько лет назад Виктор Медведчук утверждал, что его супруга не ведет активной бизнес-деятельности.