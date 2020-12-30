"Жестко вытолкаем": Кулеба предупредил Будапешт из-за поддержки венгров на Закарпатье

Дмитрий Кулеба напомнил о скандале на Закарпатье, который произошел во время местных выборов.
Поддержка Будапештом венгров на Закарпатье должна иметь свои пределы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как подчеркнул он в интервью ТСН, если Венгрия пересечет черту, есть вероятность "жестких и решительных действий" со стороны Киева.
Он считает, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить". Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.
"Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно", – подчеркнул глава МИД Украины.
Он напомнил, что именно такая ситуация сложилась во время местных выборов в Украине.
"Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения", – добавил Кулеба.
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Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье:
- 30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.
- В дальнейшем в Службе безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
- Также в СБУ сообщили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТГ. 21 ноября во время принятия присяги, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.
- По результатам проверки в СБУ обещают принять соответствующие меры реагирования.
- Глава МИД Венгрии пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-зп обысков в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье. Он обвинил СММ ОБСЕ в том, что она установила запрет своим наблюдателям контактировать с венгерским меньшинством на Закарпатье.