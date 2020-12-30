"Жестко вытолкаем": Кулеба предупредил Будапешт из-за поддержки венгров на Закарпатье

Дмитрий Кулеба оценил взаимоотношения Украины и Венгрии / news.church.ua

Поддержка Будапештом венгров на Закарпатье должна иметь свои пределы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, если Венгрия пересечет черту, есть вероятность "жестких и решительных действий" со стороны Киева.

Он считает, что в этом вопросе Будапешт "готов идти так далеко, как соседи могут им позволить". Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.

"Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он напомнил, что именно такая ситуация сложилась во время местных выборов в Украине.

"Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения", – добавил Кулеба.

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