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Жилой массив в Киеве затянуло смогом

21 сентября 2020, 10:24

Смог возник из-за пожара на свалке. В настоящее время там идет процесс тления. Свалка глубокая – около 6 метров, ее до сих пор пытаются потушить.

В Дарницком районе Киева горит свалка / ГСЧС

В ночь на 21 сентября, Харьковский массив в Киеве затянуло смогом.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на жалобы местных жителей.

"Проснулась в три часа ночи от того, что трудно дышать. Сразу не поняла, что случилось. Вышла на кухню, а там — сплошная дымка. Из окна доносился сильный запах горелого", — рассказала женщина, которая проживает на улице Ревуцкого.

Но запах гари мешал дышать и утром в понедельник, 21 сентября.

"Начала собирать ребенка в школу, дочь зашлась кашлем, страшно было выходить. Еще и туман. Впрочем, туман проходит, а запах горелого и дымка сохраняются", — рассказала другая жительница района.

Как оказалось, смог возник из-за пожара на свалке. В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве рассказали, что в воскресенье в обед на территории предприятия, по адресу ул. Ревуцкого, 41 начался пожар.

"20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия, по адресу ул. Ревуцкого, 41, что в Дарницком районе столицы. К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту происшествия пожарными было установлено, что горит свалка на площади 500 м.кв.", — рассказали спасатели.

По словам спасателей, немедленно было проложено магистральную линию и представлены два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение.

В настоящее время там идет процесс тления. Свалка глубокая – около 6 метров, ее до сих пор пытаются потушить.

Читайте такжеВзрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и братаНапомним, ранее в поселке Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу. В результате произошел мощный выход газа в окружающую среду, сообщили в пресс-службе поселкового совета Чабанов.

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