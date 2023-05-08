Уничтожили всю гуманитарку: россияне запустили ракеты в склад Красного Креста в Одессе

Страна-оккупант Россия обстреляла Одесскую область в воскресенье, 7 мая. Разрушены склады с гуманитарной помощью Красного Креста.
"В результате ракетного удара по Одесской области 7 мая 2023 года полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь для Одесской области, которая находилась на складе", - сообщили в пресс-службе украинского Красного Креста.
На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.
Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины пока приостановили. Также известно, что на Николаевщине повреждения получил мобильный госпиталь.
Напомним, что в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22.
В то же время россияне атаковали Киев дронами. В воздушном пространстве столицы было обнаружено и уничтожено более 30 дронов. В результате ночной атаки есть разрушения и пострадавшие.
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