Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУ

ВСУ освободили километр территории от наемников российской ЧВК Вагнера, рассказал "Абдулла".

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ВСУ сумели продвинуться в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Подразделения Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов до километра территории.

Об этом рассказал командир подразделения с позывным "Абдулла" из батальона ВСУ Terra.

По его словам, украинские защитники освободили километр территории от наемников российской частной военной компании Вагнера.

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По словам "Абдуллы", украинские военные совершили штурмовую операцию и отбросили оккупантов.

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"Абдулла" рассказал о продвижении ВСУ вперед / Скриншот

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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