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Когда в Украине пробное ЗНО: названы даты и условия

22 мая 2020, 14:49

На сессии пробного Внешнего независимого оценивания не пустят будущих абитуриентов, которые придут без масок или респираторов.

вно, зно
На ЗНО нужно взять паспорт, пропуск и маску / @zno.ukr.center

В этом году пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, проверить свои знания по другим предметам можно будет 17 июня. На входе будут проверять наличие паспортов, приглашений и средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в Минобразования.

Минобразования акцентирует внимание на том, что приглашения с адресами мест проведения тестирования уже с 1 июня появятся в личных кабинетах участников тестов.

Когда в Украине пробное ЗНО

  • 15 июня – украинский язык и литература
  • 17 июня – другие предметы

На участки не пустят тех, кто придет без паспорта, приглашения и защитной маски.

Что нужно взять с собой на пробное ЗНО

  • Паспорт
  • Приглашение-пропуск
  • Маску или респиратор

Напомним, основная сессия Внешнего независимого оценивания пройдет в период с 25 июня по 17 июля. До 4 июня участники тестирования смогут загрузить в своих личных кабинетах приглашения-пропуска, в которых будет указана подробная информация о местах проведения тестирования.

Ранее в Минобразования заявили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции тестирование в этом году будет проходить по особым правилам. Будущим абитуриентам будут измерять температуру. Школьников, у которых обнаружат симптомы заболевания, отправят на дополнительную сессию.

новости Украины ЗНО общество вступительная кампания
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