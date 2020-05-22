Когда в Украине пробное ЗНО: названы даты и условия

На сессии пробного Внешнего независимого оценивания не пустят будущих абитуриентов, которые придут без масок или респираторов.
В этом году пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, проверить свои знания по другим предметам можно будет 17 июня. На входе будут проверять наличие паспортов, приглашений и средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в Минобразования.
Минобразования акцентирует внимание на том, что приглашения с адресами мест проведения тестирования уже с 1 июня появятся в личных кабинетах участников тестов.
Когда в Украине пробное ЗНО
- 15 июня – украинский язык и литература
- 17 июня – другие предметы
На участки не пустят тех, кто придет без паспорта, приглашения и защитной маски.
Что нужно взять с собой на пробное ЗНО
- Паспорт
- Приглашение-пропуск
- Маску или респиратор
Напомним, основная сессия Внешнего независимого оценивания пройдет в период с 25 июня по 17 июля. До 4 июня участники тестирования смогут загрузить в своих личных кабинетах приглашения-пропуска, в которых будет указана подробная информация о местах проведения тестирования.
Ранее в Минобразования заявили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции тестирование в этом году будет проходить по особым правилам. Будущим абитуриентам будут измерять температуру. Школьников, у которых обнаружат симптомы заболевания, отправят на дополнительную сессию.