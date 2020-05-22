Когда в Украине пробное ЗНО: названы даты и условия

На ЗНО нужно взять паспорт, пропуск и маску / @zno.ukr.center

В этом году пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, проверить свои знания по другим предметам можно будет 17 июня. На входе будут проверять наличие паспортов, приглашений и средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в Минобразования.

Минобразования акцентирует внимание на том, что приглашения с адресами мест проведения тестирования уже с 1 июня появятся в личных кабинетах участников тестов.

Когда в Украине пробное ЗНО

15 июня – украинский язык и литература

17 июня – другие предметы

На участки не пустят тех, кто придет без паспорта, приглашения и защитной маски.

Что нужно взять с собой на пробное ЗНО

Паспорт

Приглашение-пропуск

Маску или респиратор

Напомним, основная сессия Внешнего независимого оценивания пройдет в период с 25 июня по 17 июля. До 4 июня участники тестирования смогут загрузить в своих личных кабинетах приглашения-пропуска, в которых будет указана подробная информация о местах проведения тестирования.

Ранее в Минобразования заявили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции тестирование в этом году будет проходить по особым правилам. Будущим абитуриентам будут измерять температуру. Школьников, у которых обнаружат симптомы заболевания, отправят на дополнительную сессию.