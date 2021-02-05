Зрители 112, NewsOne и ZiK стали смотреть каналы Мураева и Порошенко – исследование

После блокировки каналов Медведчука доля телеканала Прямой возросла с 1,31% до 2,2% по аудиториям 18+ и вся Украина.
Санкции Зеленского против каналов Медведчука положительно отразились на показателях телеканалов Наш и Прямой, которые, как указывают журналисты, фактически принадлежат политику Евгению Мураеву и пятому президенту Петру Порошенко. Аудитория канала Мураева возросла в 3,5 раза, сообщает Детектор Медиа со ссылкой на данные агентства Vizeum Ukraine.
Телеканал Наш
Согласно данным исследования, 2 февраля доля телеканала Наш по аудитории 18+ составляла 0,47%. На следующий день доля достигла показателя в 1,72%. Канал Мураева лидирует в городах с населением более 50 тысяч человек с долей 2,65%. Доля канала Прямой – 2,13%.
К примеру, в январе у канала Наш была одна из самых низких долей в рейтинге информационных телеканалов – 0,38 по всей Украине и 0,52% в категориях города с населением более 50 тысяч и аудитория 18+.
Телеканал Прямой
Доля телеканала, который связывают с Петром Порошенко, возросла с 1,31% до 2,2% согласно категориям 18+ и вся Украина. В городах с населением более 50 тысяч показатели медиаресурса выросли с 1,68% до 2,13%.Читайте такжеДанилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву
Другие телеканалы
В первый день после того, как каналы Медведчука отключили, возросли показатели и таких телеканалов, как 24 канал (с 0,38% до 0,40%), 5 канал (с 0,76 до 0,83%) и Эспрессо – до 0,90% в категориях аудитория 18+, вся Украина.
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о санкциях против парламентария от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, в результате чего под санкционный удар попали ряд его телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые называют "каналами Медведчука", так как Козак является его соратником.
- В Офисе главы государства утверждают, что власти располагают информацией о финансировании NewsOne, ZiK и 112 Украина с территории России.
- Украинская правда и ряд других украинских СМИ опубликовали информацию со ссылкой на собственные источники во власти о том, что компания из "ЛНР", к которой может иметь отношение Тарас Козак, причастна к финансированию каналов Медведчука.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что информация о бизнесе Козака на оккупированных районах Луганской области является предположительной и пока не подтвержденной.