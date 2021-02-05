Зрители 112, NewsOne и ZiK стали смотреть каналы Мураева и Порошенко – исследование

Аудитория канала Наш после блокады телеканалов Медведчука возросла в 3,5 раза / nash.live

Санкции Зеленского против каналов Медведчука положительно отразились на показателях телеканалов Наш и Прямой, которые, как указывают журналисты, фактически принадлежат политику Евгению Мураеву и пятому президенту Петру Порошенко. Аудитория канала Мураева возросла в 3,5 раза, сообщает Детектор Медиа со ссылкой на данные агентства Vizeum Ukraine.

Телеканал Наш

Согласно данным исследования, 2 февраля доля телеканала Наш по аудитории 18+ составляла 0,47%. На следующий день доля достигла показателя в 1,72%. Канал Мураева лидирует в городах с населением более 50 тысяч человек с долей 2,65%. Доля канала Прямой – 2,13%.

К примеру, в январе у канала Наш была одна из самых низких долей в рейтинге информационных телеканалов – 0,38 по всей Украине и 0,52% в категориях города с населением более 50 тысяч и аудитория 18+.

Телеканал Прямой

Доля телеканала, который связывают с Петром Порошенко, возросла с 1,31% до 2,2% согласно категориям 18+ и вся Украина. В городах с населением более 50 тысяч показатели медиаресурса выросли с 1,68% до 2,13%.Читайте такжеДанилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву

Другие телеканалы

В первый день после того, как каналы Медведчука отключили, возросли показатели и таких телеканалов, как 24 канал (с 0,38% до 0,40%), 5 канал (с 0,76 до 0,83%) и Эспрессо – до 0,90% в категориях аудитория 18+, вся Украина.

Санкции против каналов Медведчука